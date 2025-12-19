O preço da misoginia: emissoras de TV se unem contra Zezé di Camargo

247 - As críticas misóginas públicas feitas por Zezé Di Camargo ao SBT e às filhas de Silvio Santos repercutiram negativamente no mercado televisivo e provocaram um movimento de afastamento do cantor por parte de diferentes emissoras de TV aberta.

O vídeo publicado por Zezé na madrugada de segunda-feira (15), em que ele afirmou que as herdeiras de Silvio Santos estariam “se prostituindo” ao convidarem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a inauguração do SBT News, gerou forte incômodo no setor. O episódio levou o SBT a cancelar o especial de Natal já gravado pelo cantor e estimulou o posicionamento de outras emissoras, que passaram a tratar a imagem de Zezé como arriscada.

"Risco de imagem" e congelamento de convites

Segundo apuração do site NaTelinha, executivos de televisão receberam com surpresa o tom das críticas. A avaliação predominante é de que a presença do artista, neste momento, poderia ser interpretada pelo público como um endosso às declarações contra o SBT — cenário que nenhuma rede deseja enfrentar.

Assim, instalou-se um consenso informal: Zezé Di Camargo permanecerá fora da programação das emissoras por tempo indeterminado. A medida inclui suspensão de convites, cancelamento de participações e a ausência do sertanejo em programas que já o esperavam para ações promocionais.

O receio, explicam fontes dos bastidores, é ser associado a um conflito direto com a família Abravanel, especialmente em um momento em que as empresas buscam preservar relações institucionais.

Solidariedade à família Abravanel

Ainda segundo a coluna, após o episódio, executivos de diversos grupos de comunicação enviaram mensagens de apoio à CEO do SBT, Daniela Beyruti, e à apresentadora Patricia Abravanel. O gesto reforça o entendimento do setor de que ataques públicos entre profissionais e emissoras geram desgaste desnecessário e criam turbulências em um ambiente que depende de parcerias recorrentes.

Pressão também no campo pessoal

A repercussão negativa não ficou restrita ao lado institucional. De acordo com o NaTelinha, pessoas próximas ao cantor — inclusive amigos com posições políticas semelhantes às dele — criticaram sua postura. Eles teriam dito diretamente a Zezé que as declarações foram exageradas e desnecessárias, contribuindo para o atual desgaste.

Entenda a polêmica

O vídeo divulgado por Zezé Di Camargo foi motivado pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News. No registro, o cantor atacou a administração do canal e afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo”. Ele ainda pediu que o especial de Natal que havia gravado fosse cancelado — o que acabou confirmado posteriormente pela emissora.

Após a grande repercussão, Zezé emitiu uma nota recuando parcialmente e pedindo desculpas pelo uso do termo “prostituir”.

O episódio gerou uma crise sem precedentes na relação do sertanejo com o setor televisivo. A expectativa nos bastidores é de que a suspensão informal às suas participações dure enquanto a repercussão negativa persistir.