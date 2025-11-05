Senado encaminha aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, com apoio da direita

247 - No plenário do Senado nesta quarta-feira (5), lideranças de grandes bancadas partidárias, como as do PSD e do PL, encaminharam votos favoráveis ao projeto de lei, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que isenta do Imposto de Renda quem ganha até 5 mil reais por mês.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) declarou que sua base votará favoravelmente ao projeto, bem como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), embora ele tenha defendido as emendas, rejeitadas pelo elator, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador Humberto Costa (PT-PE) avaliou que a aprovação da medida seria um passo no sentido da justiça tributária, bem como o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

De acordo com Calheiros, a taxação de 200 mil super-ricos garantirá isenção a 25 milhões de brasileiros. Ele leu seu relatório e também indicou voto favorável.