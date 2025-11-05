Plenário do Senado vota nesta quarta isenção de IR até R$ 5 mil

247 - O Senado vota nesta quarta-feira (5) o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês. A proposta será o primeiro item da pauta e, se aprovada, seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto recebeu parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta manhã.

“A decisão de pautar a proposta reflete a relevância do tema para a sociedade brasileira e o compromisso do Senado com o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional”, afirmou em nota o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de acordo com o g1.

Promessa de campanha e impacto econômico

A ampliação da isenção do IR é uma promessa do presidente Lula durante a campanha presidencial de 2022. O governo trabalha para que o texto seja sancionado ainda este ano, permitindo a aplicação da nova tabela a partir de 2026. A medida deve beneficiar milhões de brasileiros e representa, segundo o Planalto, um passo importante para a justiça fiscal. Economistas avaliam que o alívio tributário para rendas mais baixas pode estimular o consumo e fortalecer a economia interna.

Nova tributação para altas rendas

Para compensar a redução de receita, o projeto estabelece uma tributação mínima sobre rendimentos elevados. Quem ganha acima de R$ 600 mil por ano passará a pagar uma alíquota progressiva de até 10%. Além disso, o texto prevê um desconto gradual para contribuintes que recebem entre R$ 5 mil e R$ 7.350 mensais, tornando o sistema mais equilibrado e proporcional.