Lula sanciona validade permanente para isenção do Imposto de Renda aos que ganham até R$ 5 mil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (3) a lei que torna permanentes as mudanças propostas pelo seu governo no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), assegurando a validade indeterminada à isenção do tributo para quem ganha até R$ 5 mil.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Senado nesta segunda-feira (3), o texto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias—LDO. Pela regra anterior, as mudanças no IRPF propostas pelo Executivo valeriam por apenas cinco anos. A nova lei assegura a permanência do benefício por tempo indeterminado.

A isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil já passou pela Câmara dos Deputados. A proposta está na sessão deliberativa do plenário do Senado desta quarta-feira (5), a partir de 14h, informou a a Agência Senado nesta segunda-feira.

Além da isenção, o texto garante descontos para quem tem renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Para compensar a renúncia fiscal, o PL cria um imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês.