Senador Tasso Jereissati se encontra com Lula e reafirma apoio no 2º turno

Político do PSDB reafirmou apoio ao petista no segundo turno, como outros políticos tucanos, como José Serra, FHC e Aloysio Nunes edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-Governador do Ceará, ex-Presidente do Instituto Teotônio Vilela e do PSDB, o senador Tasso Jereissati se encontrou com o ex-presidente Lula (PT) e reafirmou apoio ao petista no segundo turno, como outros políticos tucanos – como José Serra , FHC e Aloysio Nunes .

Ele já havia declarado voto em Lula na segunda-feira, 3. “Minha posição é Lula. Evidente que o partido tem que discutir alguns pontos com a equipe dele, mas o que está em jogo para nós é a democracia e a democracia acima disso tudo. E esperando que Lula se comprometa com um governo de pacificação”, disse Tasso ao jornal O Estado de S.Paulo na ocasião.

Senador Tasso Jereissati encontra ⁦@LulaOficial⁩ e reafirma o apoio ao presidente e compromisso com a Democracia. ⁦@tassojereissati⁩ pic.twitter.com/wiiMc2Yyw3 October 6, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.