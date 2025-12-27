Silvinei Vasques cumpre pena na "Papudinha" após tentativa de fuga ao Paraguai

247 - O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, preso no Paraguai em meio a uma tentativa de fuga da condenação na trama golpista, está no Batalhão da Polícia Militar localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, na prisão que também é conhecida como "Papudinha". As informações são do SBT News.

A defesa de Vasques, preso preventivamente, pediu sua transferência a Santa Catarina. Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão no caso da trama golpista, mas aguardava o trânsito em julgado em liberdade, vivendo em Santa Catarina.

Vasques foi preso no Paraguai quando tentava embarcar para o Panamá, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção. Seu destino final era El Salvador.