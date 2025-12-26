Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornozeleira

247 - O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com destino a El Salvador. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ele havia rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e deixado o Brasil sem autorização judicial.

A informação foi divulgada pelo Blog da jornalista Andreia Sadi, no portal G1, que apurou que, após o rompimento do equipamento de monitoramento, as autoridades brasileiras acionaram alertas nas fronteiras e comunicaram a adidância policial no Paraguai para acompanhar o caso.

De acordo com a Polícia Federal (PF), Silvinei cruzou a fronteira utilizando um passaporte paraguaio original, porém incompatível com sua identidade. Ao tentar sair da área restrita do aeroporto, ele foi abordado pelas autoridades locais, que confirmaram a irregularidade e efetuaram a prisão.

Após a detenção, Silvinei Vasques foi identificado oficialmente e colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai. A expectativa é de que ele seja expulso do país e entregue às autoridades brasileiras para o cumprimento das determinações judiciais em vigor.

O ex-diretor da PRF foi condenado pelo STF ao pagamento de uma multa equivalente a 24 salários que recebia à época, valor que supera meio milhão de reais. O caso segue em atualização pelas autoridades brasileiras e paraguaias.