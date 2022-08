STF reconduz Eurípedes Júnior, que defende aliança com Lula, à presidência do Pros

Apoie o 247

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconduziu nesta sexta-feira (5) Eurípedes Macedo Júnior à presidência do Pros (Partido Republicano da Ordem Social).

Eurípedes, que é fundador do partido havia sido destituído do cargo após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que empossou Marcus Holanda, responsável pelo lançamento da candidatura presidencial de Pablo Marçal.

Eurípedes Jr. defende a retirada da candidatura de Pablo Marçal e o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Urgente: nova reviravolta no caso Pros e Eurípedes Macedo Júnior, que defende a aliança com Lula, reassume a presidência do partido, por decisão do STF. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) August 5, 2022





Pros retira candidatura de Pablo Marçal e declara apoio a Lula

Em reunião nesta quinta-feira (3) com coordenadores da campanha de Pablo Marçal à Presidência da República, a direção histórica do partido decidiu e declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais. Ainda que Marçal tenha registrado somente cerca de 1% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais ao longo dos últimos meses, o apoio de seu partido ao petista pode ser decisivo para que Lula vença o pleito já no primeiro turno. A candidatura de André Janones (Avante) também pode ser retirada e ajudaria o ex-presidente no mesmo sentido.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, "participaram da conversa Eurípedes Junior, presidente da sigla, Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social, e Bruno Pena, advogado do Pros".

Os presentes estiveram na terça-feira (3) com o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin. O candidato a vice-presidente da chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), também participou do encontro.

