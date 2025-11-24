TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      STF tem maioria para manter prisão preventiva de Bolsonaro

      A maioria foi atingida após os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharem o voto do relator, Moraes

      O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na porta de casa durante sua prisão domiciliar, em Brasília-DF - 21 de novembro de 2025 (Foto: REUTERS/Mateus Bonomi)

      247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou, nesta segunda-feira (24), uma maioria pela manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista, foi preso preventivamente na manhã de sábado (22), após tentar violar sua tornozeleira eletrônica. 

      A maioria foi atingida após os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharem o voto do relator, Moraes.

      Artigos Relacionados

      Tags