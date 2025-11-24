STF tem maioria para manter prisão preventiva de Bolsonaro

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou, nesta segunda-feira (24), uma maioria pela manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista, foi preso preventivamente na manhã de sábado (22), após tentar violar sua tornozeleira eletrônica.

A maioria foi atingida após os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharem o voto do relator, Moraes.