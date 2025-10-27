Tarcísio adia decisão sobre candidatura presidencial para fevereiro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comunicou a dirigentes do Centrão que só deve decidir sobre uma possível candidatura à Presidência da República em fevereiro de 2026. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Tarcísio tem até abril do próximo ano para deixar o governo paulista, caso opte por disputar as eleições presidenciais. A decisão foi compartilhada há cerca de duas semanas com importantes nomes do bloco político, entre eles Ciro Nogueira (PP), Antonio Rueda (União Brasil), Marcos Pereira (Republicanos), Valdemar Costa Neto (PL) e Gilberto Kassab (PSD). Antes, o governador considerava anunciar sua posição ainda em dezembro deste ano.

Popularidade de Lula influencia cálculo político

Nos bastidores, políticos de centro-direita avaliam que a escolha de Tarcísio dependerá diretamente da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dados da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na última sexta-feira (24), indicam que o governo Lula é aprovado por 51,2% dos brasileiros, enquanto 48,1% desaprovam sua gestão. Apenas 0,6% não souberam opinar.

A percepção de que o desempenho do governo petista será determinante para a decisão de Tarcísio também é compartilhada pelo entorno do presidente. De acordo com interlocutores de Lula, o chefe do Executivo chegou a admitir a ministros que enxerga o governador paulista como um potencial adversário em 2026. No entanto, o comportamento cauteloso de Tarcísio tem levado aliados do Planalto a acreditar que ele deve optar por um caminho mais seguro: disputar a reeleição em São Paulo.

Relação com Bolsonaro ainda pesa na balança

A definição também passa por articulações com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não indicou quando pretende definir seu sucessor político. A ausência de um posicionamento claro de Bolsonaro mantém o cenário em aberto e alimenta a incerteza entre os aliados de Tarcísio.

Outro nome que teria demonstrado desânimo em relação a uma candidatura ao Planalto é o do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Embora tenha ganhado espaço político nos últimos meses, o paranaense adota uma postura semelhante à de Tarcísio, evitando confirmar se pretende entrar na disputa presidencial do próximo ano.

Entre aliados, a avaliação é de que o governador paulista segue calculando cada movimento com extrema cautela, mantendo em aberto o dilema entre permanecer à frente do estado mais rico do país ou lançar-se em uma corrida presidencial ainda incerta.