“Tarcísio está com a gente”, diz Flávio Bolsonaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) declarou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém alinhamento político com a família Bolsonaro e segue como um aliado estratégico no cenário nacional. Segundo o parlamentar, a relação entre ambos é marcada por confiança e diálogo constante, inclusive sobre projetos futuros no campo eleitoral. As informações são da CNN Brasil.

Flávio afirmou que o governador paulista deverá manifestar apoio à sua pré-candidatura “no momento certo” e foi direto ao resumir o vínculo entre eles: "Tarcísio está com a gente". A fala reforça a tentativa do senador de consolidar apoios dentro do campo conservador, especialmente entre lideranças com forte projeção nacional.

O senador também comentou encontros recentes com Tarcísio durante uma viagem aos Estados Unidos. Na ocasião, Flávio se reuniu com o irmão Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal que está no país desde o início do ano passado. Sobre a relação com o governador, foi sucinto: "A minha relação com ele é boa".

Ainda segundo Flávio Bolsonaro, no fim de dezembro ele recebeu uma ligação de Tarcísio de Freitas, na qual o governador teria reforçado a parceria política. “A gente vai estar junto, mais junto do que nunca. E a gente junto é imbatível, vamos com tudo”, declarou o senador ao relembrar o teor da conversa.

Flávio também relatou que Eduardo Bolsonaro o apresentou a reuniões que classificou como “estratégicas” durante sua passagem pelos Estados Unidos. De acordo com o senador, os encontros tiveram como objetivo apresentá-lo a interlocutores internacionais como pré-candidato à Presidência do Brasil nas eleições de 2026.