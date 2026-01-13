Lula quer apresentar plano de soberania na campanha à reeleição

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva articula uma estratégia política e programática para a campanha à reeleição centrada no discurso da soberania nacional. A proposta, em elaboração nos bastidores do Palácio do Planalto, busca apresentar um projeto de país voltado à redução da dependência externa em setores considerados estratégicos, em um contexto internacional marcado pelo enfraquecimento do multilateralismo. As informações são da CNN Brasil.

Lula defende a construção de um plano de governo estruturado, com foco em médio e longo prazos. A ideia é aproveitar a ressonância política do tema da soberania, que ganhou força após o tarifaço imposto por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, para sustentar uma agenda robusta de infraestrutura e segurança nacional.

Entre os eixos discutidos estão investimentos na exploração mineral, no fortalecimento da segurança alimentar, na ampliação da capacidade militar e na busca por maior independência digital. A narrativa em construção sustenta que o Brasil precisa de uma liderança com pulso firme e prestígio internacional para se proteger de pressões externas e de eventuais ofensivas geopolíticas, especialmente por parte dos Estados Unidos.

No campo político, a estratégia também mira a disputa eleitoral. O discurso de soberania deverá ser usado para contrastar Lula com adversários da direita, resgatando episódios como a atuação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período do tarifaço e a imagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), utilizando um boné associado ao presidente americano.

Lula tem afirmado internamente que um eventual quarto mandato não pode repetir a lógica dos anteriores. Na avaliação do presidente, é necessário deixar um legado estruturante, materializado em um projeto nacional consistente. Embora reconheça a importância dos programas sociais para a redução da desigualdade, o petista avalia que eles não podem ser o único pilar de uma campanha, nem apenas vitrines eleitorais.

A formulação do plano de reeleição conta com a participação de ministros centrais da Esplanada, como Fernando Haddad, da Fazenda, Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Simone Tebet, do Planejamento. A expectativa no entorno do presidente é que o documento esteja finalizado até agosto.

Um dos principais argumentos usados para sustentar a defesa da soberania nacional é a recente publicação, pela Casa Branca, de uma nova estratégia de segurança nacional. O documento prevê a ampliação da presença militar e da influência dos Estados Unidos na América Latina, em um movimento interpretado por aliados de Lula como uma reedição da doutrina formulada no século XIX pelo ex-presidente norte-americano James Monroe.