Tebet confirma saída do ministério e admite candidatura em SP ou MS

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira (30) que deixará o comando da pasta até o dia 30 de março para disputar as eleições deste ano. Embora tenha confirmado que será candidata, ela destacou que ainda não está definido o cargo ao qual vai concorrer nem o estado em que disputará o pleito. As declarações foram dadas após participação em um evento no Insper, em São Paulo, voltado ao lançamento de um observatório de qualidade do gasto público.

Segundo Tebet, a decisão de deixar o ministério já foi comunicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela relatou que conversou com o chefe do Executivo sobre a possibilidade de uma candidatura ao Senado, mas indicou que não pretende disputar o Governo de São Paulo.

Ao comentar o cenário paulista, Tebet afirmou que há nomes consolidados no campo governista. “Eu entendo que São Paulo tem dois nomes de peso relevantes, importantes, que têm condições de performar muito bem e de levar inclusive [as eleições] para um segundo turno, que são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin”, declarou.

Nos bastidores políticos, o nome da ministra vinha sendo cogitado para uma eventual disputa estadual em São Paulo contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), especialmente diante da resistência de Haddad em concorrer e da preferência de Alckmin por permanecer como vice-presidente. Tebet, no entanto, minimizou essas especulações.

Ela ressaltou que, até o momento, não houve qualquer acerto formal. “Não discutimos mudança partidária, não discutimos cargos, não discutimos nem Governo do Estado de São Paulo”, afirmou, acrescentando que novas conversas estão previstas antes do Carnaval.

A ministra explicou que, nas tratativas iniciais, foram mencionadas apenas as possibilidades de candidatura em São Paulo ou no Mato Grosso do Sul, estado que já representou no Senado. Segundo ela, nenhuma decisão foi tomada até agora.

Tebet também lembrou que, no passado, recebeu um convite do PSB para se filiar ao partido, mas frisou que o tema partidário não entrou nas discussões atuais. Após o encerramento do ciclo eleitoral deste ano, afirmou, haverá espaço para avançar no controle dos gastos públicos, algo que, segundo ela, não foi possível realizar em 2022.