Thiago Amparo: Damares chorou pelo genocídio de crianças indígenas Yanomami?

247 - O advogado e professor de Direito Thiago Amparo criticou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) após o abandono de indígenas Yanomami, encontrados nesse sábado (21) com problemas como desnutrição grave e malária no estado de Roraima. Ela foi ministra dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro (PL). "A Damares já chorou pelas centenas de crianças Yanomami mortas pela política genocida ou sua dor é seletiva?", escreveu o advogado no Twitter.

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

O Ministério da Saúde, comandado por Nísia Trindade, decretou emergência de saúde pública. Pelo menos outros quatro ministérios estão envolvidos na força-tarefa para ajudar os indígenas - Desenvolvimento e Assistência Social (Wellington Dias); Povos Indígenas (Sônia Guajajara), Direitos Humanos (Silvio Luiz de Almeida), e o da Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino).

Internautas bateram duro em Bolsonaro e a palavra "genocida" ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

A Damares já chorou pelas centenas de crianças Yanomami mortas pela política genocida ou sua dor é seletiva? — Thiago Amparo (@thiamparo) January 21, 2023

