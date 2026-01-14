Treta na direita: Michelle parte para cima de Allan dos Santos e o chama de Lúcifer

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (14), na rede social X, um duro texto contra o influenciador bolsonarista Allan dos Santos.

A esposa de Jair Bolsonaro (PL) compartilhou, nos stories do Instagram, um vídeo em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), critica a política econômica do governo do presidente Lula (PT).

Após receber críticas do influenciador, a ex-primeira-dama associou Allan dos Santos a “Lúcifer”, palavra que em latim significa “portador da luz” ou "aquele que traz a luz", mas que ganhou uma conotação religiosa negativa ao ser associada ao “diabo” ou“satanás”.

O influenciador demonstrou insatisfação com a curtida da ex-primeira-dama no Instagram. “A mulher de Tarcísio deixou escapar, ‘sem querer’, que o plano dela e do marido é a faixa presidencial. Sabe quem curtiu o comentário? A mesma pessoa que publicou o vídeo nos Stories do Instagram”, escreveu Allan dos Santos.

A ex-primeira-dama rebateu. "Esse tal de Allan fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de ventríloquo de alguém que está perto dele, totalmente interessado em atacar mulheres ou qualquer um que possa ser um obstáculo aos seus espúrios interesses umbilicais", afirmou.

"Ele diz que aponta os erros das pessoas e quer ser luz, mas se esquece de que quando ele aponta um dedo contra alguém, existem quatro dedos apontados para ele mesmo. Ele diz querer 'levar a luz' para os outros, mas o que ele faz se parece mais com levar Lúcifer do que luz", acrescentou Michelle.

Minha resposta ao tal Allan dos Santos (ou seria...dos demônios?!)



A mulher de Tarcísio deixou escapar, “sem querer”, que o plano dela e do marido é a faixa presidencial. Sabe quem curtiu o comentário? A mesma pessoa que publicou o vídeo nos Stories do Instagram.



Quando apontei isso, chamaram-me de tudo que é pérfido. Sempre que alguém tenta… pic.twitter.com/A4WLoGIRnX — Allan Dos Santos (@allanconta5) January 14, 2026

Veja a íntegra do post publicado pela ex-primeira-dama:

Esse tal de Allan fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de ventríloquo de alguém que está perto dele, totalmente interessado em atacar mulheres ou qualquer um que possa ser um obstáculo aos seus espúrios interesses umbilicais.

Ele diz que aponta os erros das pessoas e quer ser luz, mas se esquece de que quando ele aponta um dedo contra alguém, existem quatro dedos apontados para ele mesmo. Ele diz querer "levar a luz" para os outros, mas o que ele faz se parece mais com levar Lúcifer do que luz.

Esse tal de Allan não sabe o que eu e o meu marido conversamos, ignora os nossos planos de vida e tampouco me conhece, mas se apressa em me julgar e a outras pessoas como se seus achismos fossem verdade.

Eu estou no PL Mulher e viajo a pedido do meu marido para manter o legado dele vivo por onde passo; para denunciar o que fazem contra ele e para manter o povo com esperança. Tudo à pedido dele!

Mas, pessoas amargas como esse ser, apressam-se em julgar, em apontar (como ele diz) o que ele ACHA que é verdade ou, por conveniência, repete o que lhe mandam repetir: é um boneco de ventríloquo.

Exerço a liberdade que ele diz defender, mas que - na prática - ele só quer que valha pra ele.

Ontem, assim como faço com várias pessoas que postam conteúdos relevantes, repostei um vídeo contendo uma mensagem sobre economia com a qual eu concordo totalmente e que foi publicada pelo governador Tarcísio. O vídeo trata de assunto relevante para o povo e não há como discordar daquilo que é falado.

Nem o meu galego dos olhos azuis tenta intervir na minha liberdade ou nas minhas opiniões, e esse cidadão tenta me intimidar com seus vômitos de ódio?! Querendo julgar o que eu devo ou não postar?! Se enxerga!

Novamente: esse tal de Allan não sabe o que eu e meu marido conversamos, não vive a nossa intimidade, não imagina o que estamos passando e, portanto, tudo o que ele fala sobre nós, não passa de bravata, achismos e maledicências (na maioria das vezes, servindo como boneco de ventríloquo de canalhas) e, portanto, não merece a credibilidade das pessoas de direita.

Esse tal de Allan, em sua contumaz maledicência e, novamente, servindo de ventríloquo, buscou logo usar esse fato para tentar "se limpar" dos ataques injustos que fez contra mim. Repito, ataques injustos contra uma esposa que está ao lado de seu marido e, quando precisa (fisicamente) se afastar, o faz porque está atendendo aos pedidos dele!

Por último, esse homem descarrega o seu achismo a respeito de uma curtida que fiz no comentário de minha amiga pessoal, a esposa do governador Tarcísio. Não interpretei o seu comentário como se ela estivesse apontando seu marido como o tal CEO, mas sim como se ela estivesse dizendo ao marido que o Brasil precisa de um novo CEO, de um novo governante... e todos sabemos que precisa mesmo! Preferencialmente, Jair Bolsonaro.

Continuo orando por ele e por sua família, porque a esposa e os filhos dele não merecem o que tiveram que passar devido à perseguição implacável de um sistema injusto. Mas isso não dá o direito a ele de fazer comigo essas injustiças, porque eu também sou uma esposa que ama o marido e, junto com ele estamos enfrentando uma perseguição implacável.