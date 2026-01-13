Michelle posta vídeo sobre Tarcísio e manda recado indireto a Flávio Bolsonaro

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nesta terça-feira (13) um vídeo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, de acordo com uma pessoa próxima dela, foi um recado para o senador Flávio Bolsonaro (PL): de que ela apoia o nome do governador de São Paulo para a Presidência da República.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Letícia Casado, o chefe do Executivo paulista criticou a condução da política econômica do país, comentou sobre taxa de juros, inflação, e gastos do governo federal.

A ex-primeira-dama fez a postagem após visitar Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF). O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-mandatário a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.