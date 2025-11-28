TRF-1 revoga prisão e manda soltar Daniel Vorcaro no caso Banco Master

247 - O empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, e outros quatro investigados pela Polícia Federal tiveram a libertação autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A decisão foi tomada pela desembargadora Solange Salgado, que reconsiderou a ordem de prisão preventiva.

A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, que também publicou imagens do momento em que Vorcaro recebeu voz de prisão no Aeroporto de Guarulhos, onde embarcaria para o exterior.

Segundo a magistrada, a reavaliação das medidas se baseou na ausência de elementos que justificassem a continuidade da detenção cautelar. Em sua decisão, ela ressaltou que os crimes atribuídos ao empresário não envolvem ameaça ou violência, o que reduz a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

“Todavia, não obstante a presença inicial dos elementos justificadores do decreto prisional, cumpre destacar que os delitos atribuídos ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não há demonstração de periculosidade acentuada ou de risco atual à ordem pública que, de forma excepcional, justifique a manutenção da medida extrema da prisão preventiva”, afirmou a desembargadora.

Ela acrescentou que há alternativas suficientes para garantir o andamento das investigações sem a necessidade de manter Vorcaro preso. Entre elas, foram mencionadas a retenção do passaporte e o uso de monitoramento eletrônico.

A magistrada também avaliou o episódio no Aeroporto de Guarulhos. Embora o empresário tenha sido detido ao tentar viajar ao exterior, para Solange Salgado a viagem estava justificada e não configurava risco concreto de fuga.