UNE protocola notícia-crime na PGR contra Flávio Bolsonaro

247 - A União Nacional dos Estudantes (UNE) apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A entidade pede a apuração de declarações do parlamentar sobre um pedido encaminhado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas.

Segundo o jornal O Globo, a representação protocolada pela UNE aponta que a iniciativa do senador bolsonarista levanta questionamentos sobre possível interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil. A entidade sustenta que a medida defendida por Flávio Bolsonaro pode representar uma afronta à soberania nacional ao buscar o envolvimento de outro país em temas relacionados à segurança pública brasileira.

Segurança pública

No documento encaminhado à PGR, a UNE solicita a investigação das declarações feitas pelo senador e dos desdobramentos do pedido apresentado ao governo estadunidense. A presidente da entidade, Bianca Borges, afirmou que a condução das políticas de segurança deve permanecer sob a responsabilidade das instituições nacionais.

Segundo ela, "a segurança pública deve ser tratada pelas instituições brasileiras, sem subordinação a interesses externos".