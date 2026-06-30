Valdemar tenta conter crise, mas Michelle permanece irredutível após conflito com Flávio Bolsonaro

247 – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deve se reunir com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na tarde desta terça-feira (30) para tentar reduzir a crise política envolvendo ela e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A informação foi publicada pela jornalista Andreia Sadi, em seu blog no G1, com base em relatos de interlocutores da cúpula do partido.

A tentativa de mediação ocorre em um momento de forte desgaste interno. Integrantes do PL afirmam que, até esta segunda-feira (29), Michelle permanecia irredutível em sua posição, dificultando uma reaproximação com Flávio e com os demais filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos bastidores da legenda, também circula a avaliação de que Michelle estaria considerando deixar a vida política para dedicar mais tempo à família. Apesar dessa possibilidade, integrantes da campanha de Flávio avaliam reservadamente que a ex-primeira-dama continua "à disposição" para disputar a Presidência da República caso haja uma mudança significativa no cenário eleitoral.

Essa hipótese é considerada por aliados do senador diante da possibilidade de um agravamento de investigações que possam afetar sua candidatura, entre elas o Caso Master. Nesse cenário, Michelle poderia assumir a cabeça de chapa do partido.

Cúpula do PL mantém aposta em Flávio

Apesar das especulações, a direção nacional do PL sustenta que a candidatura presidencial continua sendo de Flávio Bolsonaro. De acordo com dirigentes da legenda, Michelle não deverá disputar o Palácio do Planalto porque essa não seria a preferência do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O próprio Valdemar Costa Neto tem reafirmado publicamente que o partido trabalha com Flávio como candidato e não considera, neste momento, substituí-lo pela ex-primeira-dama.

Conflito familiar preocupa dirigentes

A crise também envolve o relacionamento entre Michelle e os filhos de Jair Bolsonaro. Aliados dos filhos do ex-presidente têm difundido a versão de que Jair Bolsonaro teria sido contrário ao vídeo divulgado recentemente por Michelle.

Entretanto, até o momento, não há comprovação pública dessa informação. Não existe documento, carta ou manifestação conhecida do ex-presidente que confirme essa versão.

Valdemar vê unidade como prioridade

Nos bastidores, Valdemar Costa Neto avalia que a reunificação do grupo político é essencial para fortalecer o PL na disputa presidencial. De acordo com interlocutores ouvidos pela jornalista Andreia Sadi, o dirigente considera que, caso a divisão interna persista, o partido chegará enfraquecido às eleições.

Ainda segundo esses relatos, Valdemar também avalia que uma eventual derrota eleitoral poderia agravar a situação política e jurídica de Jair Bolsonaro, motivo pelo qual busca reduzir as tensões entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro antes do início mais intenso da campanha presidencial.