Flávio Bolsonaro enfrenta crise com o eleitorado feminino após declarações de Paulo Figueiredo (vídeo)

247 - Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrenta crise com o eleitorado feminino após fala de um aliado contra o voto das mulheres. A crise envolvendo o parlamentar da extrema direita ocorre em um contexto de ofensiva interna que também atinge a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), duas das principais lideranças da direita entre as mulheres. No Brasil, o eleitorado feminino representa quase 53% dos votantes. A informação foi publicada nesta segunda-feira (29) pela Coluna do Estadão.

Apontado como um dos principais conselheiros dos irmãos Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo vive nos Estados Unidos e fez ataques ao voto de mulheres em uma live no dia 25. Ele afirmou que mulheres “votam muito mal”. A declaração ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo em que Michelle Bolsonaro relatou ter sido humilhada por Flávio Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (29), após a repercussão na imprensa, Paulo Figueiredo publicou uma imagem com um cartaz que dizia: “Mulher vota mal para caralho. Mude a minha opinião”. A ausência de reação ocorre em um momento sensível para o pré-candidato do PL. A pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira apontou rejeição de 58% entre mulheres a Flávio Bolsonaro. O mesmo levantamento registrou 39% de intenção de voto feminina no senador.

O quadro pressiona a tentativa de Flávio de reconstruir pontes com lideranças femininas da direita. Michelle preside o PL Mulher e se consolidou como uma das principais vozes femininas do bolsonarismo. Damares coordena a ala feminina do Republicanos e mantém relação próxima com a ex-primeira-dama. Nem a ex-primeira-dama nem a senadora deram sinais de que comparecerão ao evento organizado pelo senador.

Relação com Michelle e com Damares

Ainda segundo a Coluna do Estadão, Flávio Bolsonaro vem atuando para reduzir a influência de Michelle dentro do campo da direita. Entre as estratégias, o senador convidou Damares para colaborar na elaboração de um programa de governo voltado às mulheres.

A relação com Damares também sofreu novo abalo nos últimos dias. Quando a senadora passou a receber ataques nas redes sociais, Flávio não saiu em sua defesa. Paulo Figueiredo criticou a indefinição dela sobre ir ao encontro e replicou uma mensagem que chamava a senadora de “palhaça” e “canalha”.

A eventual ausência de Michelle e Damares tende a reduzir a representatividade política da reunião de Flávio com lideranças femininas. Sem elas, o encontro pode ficar restrito à ala mais radical do bolsonarismo, grupo que costuma mobilizar a base fiel, mas enfrenta maior dificuldade para dialogar com eleitoras independentes.