Michelle deixa de seguir enteados nas redes sociais e amplia racha no clã Bolsonaro

247 - A crise envolvendo a família de Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo capítulo com o rompimento público entre Michelle Bolsonaro e dois de seus enteados. Segundo reportagem da jornalista Ana Flor, do G1, a ex-primeira-dama deixou de seguir o ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) no Instagram, em um movimento que evidencia o agravamento das tensões familiares.

De acordo com a reportagem, Eduardo continua seguindo Michelle na plataforma, mas passou a compartilhar, em seu perfil no X, conteúdos com críticas direcionadas à madrasta. A movimentação nas redes sociais ocorre em meio a uma crescente troca de indiretas entre integrantes do núcleo bolsonarista.

Eduardo Bolsonaro compartilha críticas à madrasta

Entre as postagens republicadas por Eduardo está uma manifestação de Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que definiu o marido como "leve, respeitoso e carinhoso".

O ex-deputado federal também compartilhou um vídeo do ex-deputado Alexandre Ramagem, no qual o aliado afirma que Michelle estaria fazendo "birra" por não ter sido escolhida como sucessora política de Jair Bolsonaro em uma eventual disputa pela Presidência da República.

A relação entre Michelle e Eduardo já foi marcada pela proximidade. Em janeiro de 2025, ambos viajaram juntos aos Estados Unidos para acompanhar a posse de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Referência ao núcleo no exterior

Na última quarta-feira, Michelle publicou um vídeo em que fez referência a pessoas que estariam atuando contra ela "do exterior". A manifestação foi entendida como uma alusão a Eduardo Bolsonaro, que reside nos EUA desde o ano passado.

No vídeo, Michelle atribuiu a esse grupo publicações nas quais passou a ser identificada apenas como Michelle Firmo, utilizando seu sobrenome de solteira, sem a referência ao sobrenome Bolsonaro.

Distanciamento de Carlos Bolsonaro permanece

O desgaste entre Michelle e Carlos Bolsonaro é anterior aos acontecimentos recentes. Em março deste ano, durante uma entrevista, a ex-primeira-dama afirmou que havia superado os conflitos do passado, mas descartou qualquer retomada da convivência. "Já perdoei, mas não quero conviver", disse.

Apesar do rompimento com Eduardo e Carlos, Michelle continua seguindo Flávio Bolsonaro, apontado pela reportagem como o principal foco das atuais tensões familiares. Em meio ao conflito, Rogéria Bolsonaro, mãe de Eduardo, Carlos e Flávio, publicou uma mensagem posteriormente compartilhada pelos três filhos. "Eu sei os homens que criei, dignos e honrados. Venceremos!", escreveu.

Versículos bíblicos reforçam troca de indiretas

As redes sociais também passaram a refletir a disputa familiar por meio de publicações religiosas. Na quinta-feira (25), Michelle compartilhou um trecho bíblico sobre o "falso testemunho" não ficar impune.

Na sexta-feira (26), Fernanda Bolsonaro publicou um trecho de "Provérbios" que faz referência à "testemunha falsa que profere mentiras" e "ao que semeia contendas entre irmãos".

A passagem reproduzida foi a seguinte: "há seis coisas que o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos." (Provérbios 6:16–19).