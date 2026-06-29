Condenado pelo STF, Eduardo Bolsonaro volta a acompanhar jogo do Brasil nos EUA

247 - Eduardo Bolsonaro, filho do ex-mandatário Jair Bolsonaro e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, voltou a acompanhar a Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Desta vez, ele esteve no estádio em Houston, no Texas, onde registrou sua chegada ao lado do jornalista Thiago Asmar. As informações são do jornal O Globo.

A presença de Eduardo na partida ocorre cerca de duas semanas após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condená-lo a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. A Corte também determinou o pagamento de 50 dias-multa e fixou o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele promoveu ações de intimidação contra a Justiça brasileira com o objetivo de interferir no julgamento de Jair Bolsonaro.

Camiseta em apoio ao pai

Antes da partida em Houston, Eduardo também esteve no jogo entre Brasil e Escócia, disputado na quarta-feira (24), em Miami. Na ocasião, o ex-deputado publicou imagens nas redes sociais usando uma camiseta com um pedido de liberdade para o pai, que cumpre prisão domiciliar.

Em um vídeo divulgado antes da partida, Eduardo afirmou: "Brasileiro hoje só quer três coisinhas: Brasil hexa, Flávio Bolsonaro presidente e Bolsonaro Livre". Nas imagens, ele também aparece cumprimentando torcedores presentes no estádio.

Na legenda da publicação, o ex-deputado fez uma referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O filho do Bolsonaro está aqui. E o filho do Lula? Obrigado pela consideração", escreveu.