Eduardo republica posts em defesa de Flávio Bolsonaro em meio à crise com Michelle

247 - Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (25) para se manifestar de forma indireta sobre a crise envolvendo Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Sem fazer um pronunciamento oficial sobre as declarações da ex-primeira-dama, Eduardo republicou em sua conta na rede X postagens que defendem Flávio, em meio à repercussão dos vídeos divulgados por Michelle. As informações são do Metrópoles.

Em uma das mensagens compartilhadas pelo ex-deputado, um analista afirma: "Acho que Michelle esperava de Flávio uma reação agressiva, juvenil, o que endossaria suas acusações. [Flávio] Topou com empatia e humildade, dignas de uma liderança madura".

Na quarta-feira (24), Michelle Bolsonaro divulgou vídeos nas redes sociais nos quais relata problemas com os enteados e afirma ser alvo de ataques coordenados. Sem citar nomes, ela declarou que existe um grupo atuando no exterior para atacá-la diariamente.

"O grupo coordenado por pessoas que estão no exterior continua atuando e me atacando todos os dias. Alguns deles até aparecem em fotos ao lado de Flávio, fazem publicações e vídeos retirando o sobrenome Bolsonaro do meu nome numa tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu sou e sei quem é meu marido", declarou Michelle.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde março de 2025 e teve o mandato de deputado federal cassado após sua mudança para o exterior. Segundo a apuração, a relação entre o ex-parlamentar e Michelle Bolsonaro é marcada por tensões, com críticas públicas e troca de acusações.