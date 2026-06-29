'Sem Michelle, eleição fica difícil', diz Valdemar sobre racha no clã Bolsonaro

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai intensificar os esforços para conter a crise envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Valdemar se reunirá nesta terça-feira (30), na sede do partido, em Brasília, para tentar reverter o desgaste provocado pelo recente conflito entre ambos.

Em entrevista à coluna Painel, da Folha de São Paulo, o dirigente partidário deixou clara sua preocupação com os possíveis impactos eleitorais da crise. "Não sei o que vai dar a conversa. Só sei que, se perdermos a Michelle, a eleição vai ficar muito difícil para nós", afirmou Valdemar.

Encontro busca conter desgaste interno

A reunião acontece após a divulgação de um vídeo em que Michelle Bolsonaro afirmou ter sido maltratada e humilhada pelo enteado depois de criticar a composição da chapa do partido no Ceará. O episódio aprofundou as divergências internas e colocou a direção do PL em alerta diante da repercussão política do caso.

Nos bastidores, Valdemar trabalha para evitar que o conflito comprometa a estratégia eleitoral da legenda. O presidente do partido considera Michelle uma das principais lideranças do campo conservador e avalia que sua eventual saída do projeto teria forte impacto sobre a campanha presidencial.

Aliados de Flávio minimizam efeitos da crise

Apesar da preocupação demonstrada por Valdemar, auxiliares de Flávio Bolsonaro adotam uma avaliação diferente. Conforme a reportagem, integrantes da equipe do senador afirmam que pesquisas e sondagens internas não identificaram queda nas intenções de voto do parlamentar, nem entre mulheres nem entre evangélicos, públicos considerados estratégicos para sua candidatura.

Ainda assim, interlocutores do senador passaram a discutir uma possível trégua com Michelle Bolsonaro. Entre as alternativas mencionadas está a oferta da vaga de vice na chapa presidencial, proposta que, segundo a reportagem, ainda não recebeu o aval de Flávio.

Disputa pela vaga de vice continua aberta

Outro ponto de debate no PL envolve a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, atualmente filiada ao Republicanos. Ela é apontada como a preferência de Flávio Bolsonaro para ocupar a vice-presidência na chapa.

Dirigentes do partido, porém, demonstram dúvidas sobre o potencial eleitoral de Daniella Marques e questionam sua capacidade de agregar votos à campanha.

Valdemar, por sua vez, segue defendendo que Michelle Bolsonaro concorra ao Senado pelo Distrito Federal. De acordo com a reportagem, o dirigente tem afirmado a interlocutores que a decisão final sobre a escolha do candidato a vice será tomada por Flávio Bolsonaro e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro faz aceno ao eleitorado feminino

Enquanto a cúpula do PL tenta reduzir as tensões internas, Flávio Bolsonaro cumpriu agenda na Argentina, onde participou de dois encontros com o presidente Javier Milei.

Durante a viagem, o senador realizou uma transmissão ao vivo voltada ao público feminino. Na ocasião, afirmou que as mulheres brasileiras sustentam mais de 70% dos lares e continuam enfrentando situações de violência. Segundo Flávio, essa é uma pauta econômica, e não ideológica.