(Vídeo) Nos EUA, Bolsonaro chora ao participar à distância da posse de Michelle no PL Mulher

Bolsonaro se emociona em evento do PL Mulher: “Gostaria de estar presente”.



Jair Bolsonaro apareceu, em vídeo, no evento de lançamento de Michelle Bolsonaro à Presidência do PL Mulher.



Leia: https://t.co/78XpnCEDWy pic.twitter.com/HoLDrO0WsP