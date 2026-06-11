‘Vitória de Flávio Bolsonaro pode gerar riscos institucionais para o país’, diz banqueiro

247 - O fundador e CEO do banco de investimentos BR Partners, Ricardo Lacerda, afirmou que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial de outubro pode provocar desafios institucionais para o Brasil. A avaliação foi feita durante entrevista ao videocast Quem Lidera, do portal Amado Mundo, em conversa com os jornalistas Guilherme Amado e Renata Betti.

Ao analisar os possíveis cenários eleitorais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, Lacerda afirmou que não enxerga riscos institucionais em uma eventual permanência de Lula no Palácio do Planalto, mas demonstrou preocupação com as consequências políticas e institucionais de uma vitória do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula, todo o mundo já conhece, já foi presidente três vezes, entrou, saiu, ninguém acha que ele vai dar golpe ou fazer coisas que podem atentar contra a democracia”, declarou o banqueiro.

Segundo Lacerda, a principal fonte de incerteza estaria relacionada ao contexto político e jurídico envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do executivo, uma eventual administração de Flávio Bolsonaro poderia enfrentar tensões institucionais decorrentes da situação de seu pai e da relação com o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo. Não sei se o Supremo vai permitir, [se] não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar. Então, aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor no lado da economia, pode também ser muito pior do lado institucional”, avaliou Ricardo Lacerda.

Durante a entrevista, o CEO do BR Partners ponderou que eventuais ganhos econômicos atribuídos por parte do mercado a um governo de Flávio Bolsonaro poderiam ser contrabalançados por um cenário de maior instabilidade institucional. Já em relação a Lula, Lacerda destacou a previsibilidade decorrente da trajetória política do atual presidente e de seus mandatos anteriores.