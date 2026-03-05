Vorcaro e cunhado são transferidos para penitenciária no interior de SP

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, foram transferidos para a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo. A mudança ocorreu após os dois passarem pelo Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, onde estavam desde a prisão realizada na quarta-feira (4). As informações são da CNN Brasil.

Vorcaro e Zettel foram detidos durante uma nova fase da operação Compliance Zero, conduzida pelas autoridades para investigar suspeitas relacionadas ao grupo financeiro. Após a prisão, ambos foram encaminhados inicialmente ao CDP de Guarulhos e, posteriormente, transferidos para o sistema penitenciário no interior paulista.

Paralelamente ao andamento do caso na esfera policial, a situação do banqueiro também deve ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Segunda Turma da Corte deverá avaliar a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão de Vorcaro.Segundo avaliações internas feitas entre integrantes do colegiado, a tendência é que a prisão seja mantida. Ainda de acordo com essas análises, a possibilidade de reversão da decisão é considerada pequena, mesmo com a expectativa de que a defesa apresente recurso para tentar derrubar a medida.

Informações publicadas na coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, indicam que a manutenção da prisão preventiva pode ocorrer inclusive por unanimidade entre os ministros da Segunda Turma, dependendo do entendimento consolidado sobre os riscos relacionados às acusações.

Um dos pontos centrais citados por integrantes do colegiado, conforme relatado na publicação, envolve a natureza das acusações. Em casos nos quais há suspeita de ameaças contra pessoas, magistrados costumam considerar necessária a manutenção da prisão preventiva.Esse tipo de avaliação, segundo integrantes do Judiciário ouvidos pela coluna, leva em conta fatores como a possibilidade de novos crimes, a proteção de eventuais vítimas e a preservação das investigações em andamento.

Diante desse cenário, mesmo com a expectativa de apresentação de recurso pelos advogados de Vorcaro, a avaliação predominante dentro da Segunda Turma é de que a decisão do ministro André Mendonça tende a ser mantida até o julgamento definitivo do caso.