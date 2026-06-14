Vorcaro nega contrapartida em contrato ligado a Moraes

247 - O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou à Polícia Federal (PF) que o contrato de R$ 129 milhões firmado com Viviane Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, não envolveu qualquer contrapartida. A informação sobre o relato feito pelo empresário foi publicada neste domingo (14) pela coluna de Lauro Jardim.

A proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro e rejeitada por investigadores da PF na semana passada incluía o nome de Alexandre de Moraes em um dos anexos.

O ex-banqueiro teria admitido que o acordo com Viviane buscava criar uma aproximação com o ministro do STF. O dono do Master sustentou que não houve entrega de benefício, ato de ofício ou medida capaz de comprometer Moraes.

O dono do Banco Master está detido e em processo de colaboração premiada. A PF rejeitou a primeira proposta de delação e apontou “seletividade” dos fatos apresentados pela defesa do empresário.

A PF também decidiu rejeitar a segunda proposta de delação feita por advogados do ex-banqueiro e afirmou que as informações dispostas dos documentos não apontaram para novos elementos colhidos por investigadores.