'Se Flávio Bolsonaro for eleito, o crime organizado tomará conta do Estado', dispara Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial de 2026 poderia ampliar a presença do crime organizado nas estruturas do Estado brasileiro.

"Quando o assunto é segurança pública, Lula dá de goleada na familícia quadrilheira! A turma da milícia e do BOLSOMASTER querem fazer no Brasil o que eles fizeram no Rio de Janeiro: o crime organizado tomando conta do Estado. Nós não vamos permitir! Aqui é o time do Lula. Brasil hexa e Lula tetra", escreveu o parlamentar.

A manifestação de Lindbergh ocorre em meio ao debate sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O senador negociou diretamente com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para investir no filme Dark Horse, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Do total negociado, R$ 61 milhões foram efetivamente repassados ao longa. O próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que Flávio Bolsonaro se reuniu com o ex-banqueiro para obter recursos destinados ao filme. O Partido dos Trabalhadores acionou a Polícia Federal e o STF para pedir investigação sobre o financiamento da produção.

Daniel Vorcaro negocia uma delação premiada e está preso após ser alvo da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A apuração mira um esquema de fraudes financeiras que movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

Intenções de voto

No cenário testado pela Quaest para um possível segundo turno, o presidente lidera a disputa com 44% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 38%.

O levantamento também mediu a percepção dos eleitores sobre qual dos dois nomes se associa mais ao patriotismo e à defesa dos interesses nacionais. A pergunta feita aos entrevistados foi: "Para você, quem melhor representa hoje o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil?".

Nesse recorte, 47% apontaram Lula como o nome mais identificado com a defesa do patriotismo brasileiro. Flávio Bolsonaro foi mencionado por 37%. Outros 10% disseram que nenhum dos dois representa esse discurso, e 6% não souberam responder ou não opinaram.