Wilson Lima renuncia ao governo do Amazonas após anunciar que ficaria no cargo

247 - A saída de Wilson Lima do governo do Amazonas foi oficializada na noite deste sábado (4), no limite do prazo legal de desincompatibilização, abrindo caminho para uma eventual candidatura ao Senado nas eleições deste ano. A decisão também resultou na mudança imediata no comando do estado, com a posse do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade.

A carta de renúncia foi entregue e divulgada em edição extra do Diário Oficial da Assembleia Legislativa às 23h, encerrando o ciclo de Lima à frente do Executivo estadual após pouco mais de um mês de ter declarado publicamente que permaneceria no cargo até o fim do mandato.

A renúncia marca uma reviravolta política, já que o então governador havia anunciado anteriormente, em evento realizado em Manaus, que cumpriria integralmente seu segundo mandato, justificando a decisão como parte de um “acordo com o povo do Amazonas”. A mudança de posição ocorre em meio às articulações eleitorais para a disputa ao Senado, que neste ano contará com duas vagas em jogo no estado.

Com a saída de Wilson Lima, o vice-governador Tadeu Souza também deixou o cargo. Sua renúncia foi formalizada na mesma edição extra do Diário Oficial, consolidando a transição no Executivo estadual.

Diante das duas vacâncias, o comando do governo passou automaticamente para Roberto Cidade, que presidia a Aleam. O novo governador também vinha sendo apontado como possível candidato em 2026, tanto para cargos no Executivo quanto no Legislativo, o que adiciona um novo elemento ao cenário político local.