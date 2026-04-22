Zarattini condena o "Plano F": joga a conta no colo do povo

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) usou as redes sociais para condenar o conjunto de medidas em análise pela equipe econômica do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) que pode atingir diretamente aposentados e o financiamento de áreas sociais, como saúde e educação.

"O único projeto do clã Bolsonaro é prejudicar o povo. Flávio Bolsonaro tenta se vender como moderado, mas os fatos mostram outra coisa. Sua principal proposta é reajustar aposentadorias apenas pela inflação e limitar o crescimento dos investimentos em saúde e educação ao mesmo índice", escreveu Zarattini no X, antigo Twitter.

"Na prática, isso reduz o ganho real de aposentados e aperta áreas que atendem à maioria da população. O bolsonarismo segue sem apresentar um projeto de desenvolvimento para o país. O que oferece são medidas que protegem os mais ricos e jogam a conta no colo do povo", completou.

A postagem faz referência a uma reportagem da Folha de São Paulo que revelou que a equipe responsável pela parte econômica do programa de governo de Flávio Bolsonaro prevê que benefícios previdenciários e assistenciais, além dos pisos constitucionais dessas áreas, passem a ser corrigidos apenas pela inflação, sem aumento real.

Atualmente, os benefícios são corrigidos com base no salário mínimo, que considera a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o que assegura um ganho real para as classes menos favorecidas.