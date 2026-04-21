Zema compara ministros do STF à coroa portuguesa e dobra a aposta com novos ataques

247 - O ex-governador de Minas Gerais e presidenciável Romeu Zema publicou, nesta terça-feira (21), vídeos nas redes sociais em que dobra a aposta contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e faz uma série de ataques a magistrados da Corte.

Nos vídeos, Zema compara os ministros do STF à coroa portuguesa, relembra Tiradentes — no contexto do feriado em sua homenagem — e desafia a Corte a calá-lo.

"No lugar da coroa portuguesa sentaram os intocáveis de Brasília, os políticos vendidos, os empresários ladrões, os juízes que se acham acima do bem e do mal", diz Zema em um dos vídeos.

"A luta dos inconfidentes ainda não acabou", escreve.

"Eu vou é dobrar aquilo que eu estava fazendo, quero ver quem vai me calar", afirma Zema em outro vídeo, publicado na rede X.

Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, do STF, solicitou a inclusão de Zema no inquérito das fake news, em razão de um vídeo que ironizava o suposto papel do magistrado no escândalo do Banco Master.

Segundo Mendes, Zema extrapolou os limites da crítica política e atingiu a honra dos ministros e do STF.

Em outra gravação, Zema intensifica os ataques e afirma que o STF se transformou em um "supremo balcão de negócios", além de chamar os ministros de "casta".

"Vamos ver se quem vai continuar governando o Brasil são esses intocáveis ou se são os brasileiros de bem", desafiou.

Ele também direcionou críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "Hoje o que temos em Brasília é podridão, um governo corrupto".

Lá de onde eu venho palavra de homem não faz curva. Tentaram me calar? Então vou dobrar a aposta. pic.twitter.com/EkfR4n8Edt — Romeu Zema (@RomeuZema) April 21, 2026