A diplomacia hegemônica dos EUA ativa alarme para governança global

CGTN – Com o lema Make America Great Again, e a política America First, os EUA intensificaram o unilateralismo, transformando-o em diplomacia hegemônica, o que tem gerado ampla preocupação internacional. Uma pesquisa realizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) com internautas do mundo todo revelou que impressionantes 90,7% dos entrevistados condenaram a "diplomacia hegemônica" estadunidense, criticando seu desejo de liderança internacional enquanto se recusa a assumir responsabilidades de governança global.

Em meio a críticas e protestos, os EUA se retiraram formalmente da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Paris. Para 57,8% dos entrevistados, essa medida impactará negativamente questões globais, como saúde pública e governança climática. Com US$ 260 milhões em contribuições em atraso, é improvável que os EUA saiam ilesos da OMS. 81,9% dos entrevistados pediram que os EUA paguem suas dívidas o mais rápido possível. Desde o início do ano, os EUA se retiraram de diversos acordos internacionais que abrangem uma ampla gama de áreas de governança global, como governança climática, saúde pública, educação, cultura, refugiados e desenvolvimento sustentável. Na pesquisa, 83,4% dos participantes criticaram os EUA por sua postura passiva em relação à governança global, condenando-os como uma "grande potência irresponsável"; já 85,3% acreditam que a política America First prejudicou gravemente a imagem nacional e sua reputação.

Além de excluir organizações que não sirvam aos interesses estadunidenses, o país começou a contornar o sistema da ONU e a estabelecer uma "ONU a seu estilo" que serve apenas aos seus interesses nacionais. O chamado "Comitê de Paz" de Gaza, liderado pelos EUA, tem responsabilidades que se sobrepõem consideravelmente à função da ONU de manter a paz e a segurança internacionais. 87,9% dos entrevistados consideraram isso uma usurpação das responsabilidades da ONU; 82,2% criticaram a prática dos EUA de estabelecer regras e ordem internacionais independentemente do direito internacional e da ONU; e 86,6% acreditam que o unilateralismo sob a política America First está se intensificando em todos os setores.

A "diplomacia hegemônica" dos EUA continua a desafiar a ordem internacional vigente, evidenciando mais uma vez os vários problemas no sistema de governança global. Em resposta, 80,6% dos entrevistados apelaram para que as grandes potências assumam mais responsabilidade e desempenhem um papel construtivo; 83,4% acreditam que a comunidade internacional deve acelerar a construção de um senso de futuro compartilhado e trabalhar em conjunto para defender o sistema internacional, tendo as Nações Unidas como núcleo.

A pesquisa foi publicada nas plataformas do CMG em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, e recebeu opiniões de 7.379 internautas em 24 horas.