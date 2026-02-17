Ano Novo Chinês transforma “tornar-se chinês” em experiência imersiva, aponta pesquisa da CGTN

CGTN – “Tornar-se chinês”, uma tendência divertida nas redes sociais, evoluiu para uma experiência cultural imersiva e a maneira ideal de compreender a China durante o Festival da Primavera, ou o Ano Novo Chinês. Uma pesquisa realizada pela CGTN com internautas do mundo todo revela que 80,8% dos entrevistados acreditam que a cultura chinesa deixou de ser apenas uma exportação e passou a ter ampla repercussão, com muitos expressando o desejo de “tornar-se chinês” durante o Festival da Primavera.

Durante este Ano Novo Chinês, o número de reservas de voos para a China feitas por estrangeiros aumentou mais de quatro vezes em relação ao ano anterior. As reservas da Austrália, do Canadá e do Reino Unido registraram um aumento significativo, enquanto as de turistas sul-coreanos aumentaram 95% em comparação com o ano anterior.

Países europeus como Espanha, Holanda e Itália tiveram um crescimento de mais de duas vezes. A experiência virtual de “tornar-se chinês” está se transformando em uma participação imersiva no Ano Novo Chinês. A pesquisa revela que 86,7% dos participantes estão ansiosos para passar o Festival da Primavera na China; 95,1% expressam grande interesse em aprender sobre o Ano Novo Chinês; e 78,7% consideram o festival uma importante janela para conhecer a cultura e o estilo de vida dos chineses.

Há dois anos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) inscreveu o Festival da Primavera, práticas sociais do povo chinês em celebração ao ano novo tradicional, na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. De acordo com a pesquisa, 95% dos abordados acreditam que o reconhecimento da Unesco demonstra que a cultura chinesa é cada vez mais aceita e apreciada em todo o mundo. Enquanto isso, 91,7% concordam que os espíritos de unidade, fraternidade, paz, harmonia e concórdia inerentes ao Ano Novo Chinês estão intimamente ligados aos valores essenciais da civilização humana.

Após visitar a China, muitos estrangeiros que a consideravam misteriosa agora a acham fascinante. Por trás da mania de “tornar-se chinês” está a sede mundial por histórias autênticas do país, que vem apresentando uma nova imagem de “China Legal” para o público global.

A pesquisa mostra que 92,1% dos ouvidos acreditam que a integração da cultura tradicional chinesa com elementos modernos oferece uma experiência cultural com a qual o público internacional se identifica. Além disso, 76,3% consideram que a tendência de “tornar-se chinês” reflete a abertura da China não apenas em termos de mercado e políticas, mas também na fusão de estilos de vida e conceitos culturais. Para 88,2% dos respondentes, a influência global da cultura chinesa impulsionará ainda mais o mercado consumidor mundial.

A pesquisa, divulgada nas plataformas de inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, contou com a participação de 5.154 internautas internacionais em 24 horas.

Fonte: CMG