Arquivos Centrais da China divulgam novas provas de crimes da infame Unidade 731

CGTN – Os Arquivos Centrais da China divulgaram neste sábado (13) um lote de provas sobre o julgamento da Unidade 731 do Japão realizado pela União Soviética. Os documentos são fornecidos pela Rússia e contam com registros de julgamentos de membros da Unidade 731, relatórios de investigação sobre os crimes da unidade e a correspondência oficial interna das autoridades soviéticas, abrangendo o período de 11 de maio de 1939 a 25 de dezembro de 1950.

Os materiais sobre o julgamento de Harbarovsk são considerados a parte principal entre outros documentos envolvidos, revelando pela primeira vez o processo de interrogação na etapa inicial do julgamento realizado pela União Soviética. Por meio de inquéritos na fase inicial, foram encontrados mais de 200 membros relacionados aos crimes da Unidade 731. Após adquirir comprovações dos principais criminosos de guerra e de testemunhas-chave, 12 criminosos de guerra foram levados finalmente ao julgamento público, pelo qual confessaram seus crimes de violar as convenções internacionais, preparar e realizar a guerra biológica.

O julgamento de Harbarovsk foi especialmente realizado pela União Soviética em 1949 para julgar os crimes de preparação e utilização de armas biológicas pelas forças invasoras do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do primeiro julgamento público anticrimes de guerra biológica na história da humanidade.

Fonte: CMG