“As conquistas da China são um verdadeiro milagre,” afirmou primeira-ministra do Sri Lanka

CGTN – “Se você testemunhou as conquistas da China, sentirá que são um verdadeiro milagre,” afirmou a primeira-ministra do Sri Lanka, Harini Amarasuriya, ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) durante sua recente visita ao país.

A líder cingalesa salientou que o atual posicionamento da China no mundo não se limita à fabricação de mercadorias e que o país está se dedicando à inovação e ao empreendedorismo, desempenhando um papel de liderança em quase todas as áreas globais. Amarasuriya disse que levará consigo três lições desta viagem à China – o compromisso e a dedicação da liderança do país, a autodisciplina e a missão central de servir ao povo. Segundo a primeira-ministra, em certo sentido, esse terceiro ponto é precisamente o espírito transmitido pela história chinesa – uma jornada revolucionária que tem como seu objetivo fundamental melhorar a vida do povo e cujo sucesso foi provado pelos fatos.

“As nossas nações possuem uma amizade tradicional e atemporal,” avaliou Amarasuriya. A primeira-ministra acredita que os laços bilaterais entre China e Sri Lanka estão avançando a um patamar mais estável, visto que os dois países compartilham modos de pensar, visões, planos e caminhos estratégicos altamente compatíveis. Na sua opinião, os laços, construídos com base no respeito mútuo, compromisso e confiança, certamente se tornarão um exemplo de relações bilaterais boas e estáveis e beneficiarão ambos os lados.

Amarasuriya também expressou preocupações com a atual conjuntura internacional, afirmando que ela é caracterizada por turbulências, muitas incertezas e grande complexidade. A líder cingalesa alertou que guerras e conflitos nunca são positivos e que os grupos vulneráveis são geralmente os mais impactados, lembrando os prejuízos causados a mulheres e crianças pelos intensos conflitos no Oriente Médio.

A primeira-ministra afirmou que os líderes dos países devem se dedicar à busca de soluções pacíficas para os conflitos, trabalhando com base no respeito mútuo e na cooperação ganha-ganha. “Temos de descartar o pensamento isolacionista e ter em mente que a ação de um país influencia as de outros países, nações e sociedades,” disse Amarasuriya. Ela acrescentou que todos vivem num mundo interconectado e que, tal como a proposta do presidente chinês, Xi Jinping, é preciso dar as mãos para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Fonte: CMG