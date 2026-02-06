Belgrado recebe prelúdio da Gala do Festival da Primavera

CGTN – Uma celebração para acolher a chegada do Ano Novo Chinês foi realizada nesta quarta-feira (4) em Belgrado, capital sérvia. Organizado pelo China Media Group (CMG), em parceria com a Embaixada da China e o Ministério da Cultura da Sérvia, o evento foi um prelúdio à gala anual do Festival da Primavera do CMG — amplamente considerada uma das transmissões de televisão mais vistas do mundo.

Cerca de 300 convidados estiveram presentes. O presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso em vídeo. Ele afirmou que o Festival da Primavera é um símbolo cultural da civilização chinesa com milhares de anos de história e um laço espiritual que une o povo chinês em todo o mundo. Como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG é transmitida há 43 anos consecutivos. “É um festival espiritual que abre uma janela para o público global compreender a rica cultura tradicional da China e a grandiosidade da nova era do país”, disse.

O vice-primeiro-ministro da Sérvia, Ivica Dačić, destacou o papel de ponte do CMG nas trocas culturais entre a China e outros países. “Por meio de produções de qualidade, o CMG contribui para fortalecer o entendimento mútuo entre chineses e sérvios”, avaliou.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Iara Vidal