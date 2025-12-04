Bilheteria de Zootopia 2 na China lidera ranking global

CGTN – Zootopia 2 já ultrapassou 2 bilhões de yuans em bilheteria na parte continental chinesa, quebrando vários recordes, incluindo o de maior bilheteria de um longa-metragem de animação importado na história do cinema chinês. Desde sua estreia simultânea com a América do Norte, o desempenho no mercado chinês superou amplamente o da região norte-americana, consolidando a China como o maior mercado global do filme.

A animação estreou em 26 de novembro em 57 países e regiões. Até as 17h do dia 1º de dezembro, a bilheteria mundial havia atingido US$ 818 milhões, sendo US$ 278 milhões da China, ou 33,9% do total global.

A taxa de exibição de Zootopia 2 nas salas de cinema também continua subindo, chegando a 83,3% até 30 de novembro. O fenômeno demonstra que o mercado cinematográfico chinês está cada vez mais maduro, aberto e inclusivo, tornando-se um pilar essencial para o sucesso global de grandes produções.

Mesmo antes da estreia, o filme já chamava atenção nas redes sociais graças a curtas-metragens produzidos por quatro diretores chineses, que usaram técnicas tradicionais de animação para apresentar novos capítulos da “cidade dos animais”, com um estilo único e criativo.

O sucesso de bilheteria também impulsionou a demanda por produtos derivados, mostrando o grande potencial do mercado consumidor chinês. Neste ano, o setor cinematográfico vem estreitando laços com turismo cultural, consumo e cotidiano, enquanto a aplicação de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, contribui para o desenvolvimento de alta qualidade do cinema na China.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Denise Melo

Fonte: CMG