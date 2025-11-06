CGTN inaugura três canais temáticos na plataforma de produção e emissão FAST

CGTN – A CGTN (China Global Television Network,), do Grupo de Mídia da China, lançou oficialmente nesta quinta-feira (6) seus três primeiros canais globais específicos na plataforma de produção e emissão FAST.

Os canais - CGTN Global Biz, China Travel e Discovering China - oferecerão serviços de visualização 24/7 para quase 200 milhões de usuários em todo o mundo por meio de 15 plataformas streaming de FAST, representando um passo crucial para a estratégia de transmissão internacional da CGTN.

A iniciativa foi anunciada na Reunião Inaugural do Mecanismo dos Parceiros de Mídia do Sul Global e o 13º Fórum Global de Mídia de Vídeo realizados na cidade de Xi’an, capital da província de Shaanxi. O CGTN Global Biz visa fornecer boletins financeiros em tempo real, análises da dinâmica do mercado e entrevistas aprofundadas sobre interpretações oportunas das políticas econômicas e oportunidades de mercado da China. O China Travel apresentará o turismo e o estilo de vida contemporâneos do país. Por sua vez, o Discovering China propiciará documentários selecionados que mostram as conquistas da modernização chinesa e refletem o intercâmbio cultural e o aprendizado mútuo entre as diferentes culturas do mundo.

A plataforma de produção e emissão FAST, abreviação de Free Ad-supported Streaming TV, é um novo modelo que surgiu rapidamente no mercado global de entretenimento visual nos últimos anos. Suas características incluem categorização clara, conteúdo verticalizado, dependência de publicidade e visualização gratuita para os usuários.

Fonte: CMG