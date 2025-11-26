CGTN realiza atividade de intercâmbio cultural sobre a língua guarani

CGTN – A CGTN, do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), realizou em 23 de novembro, em Assunção, capital do Paraguai, o evento cultural “Ritmo Guarani, Vozes do Mundo”. A iniciativa utilizou a arte como ponte e a cultura como meio, criando uma celebração vibrante, que uniu intercâmbio transoceânico e características locais.

O guarani é uma das línguas usadas pelos povos indígenas da América do Sul, e é falada principalmente no Paraguai, no Brasil, na Bolívia e no Uruguai. No Paraguai, o guarani não só tem o mesmo status oficial que o espanhol, como também é amplamente utilizado em contextos familiares, educacionais, midiáticos e culturais. Por isso, a língua evoluiu do uso indígena para uma adoação nacional verdadeiramente popular, tornando-se o único idioma nativo no mundo usado de forma natural pela maioria da população dentro de um país.

O destaque do evento foi a exposição de desenhos infantis sobre o tema da paz entre crianças da China e de países latino-americanos. As obras expostas foram selecionadas a partir de uma convocatória online promovida pela CGTN Espanhol e retratam a criatividade e a visão de paz e amizade de crianças de vários países. Por meio de traços infantis, o tema universal da paz alcançou o coração de cada visitante.

Durante a atividade, a CGTN Espanhol lançou oficialmente o primeiro pacote de figurinhas em língua guarani.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG