Chancelaria chinesa: China e Estados Unidos se prejudicam quando brigam

CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta terça-feira (20), durante uma coletiva de imprensa, que, no ano passado, as relações entre a China e os Estados Unidos passaram por altos e baixos e mantiveram, de modo geral, uma estabilidade dinâmica, não apenas em consonância com os interesses comuns dos povos dos dois lados, mas também em linha com as expectativas comuns da comunidade internacional.

Segundo ele, o desenvolvimento das relações entre Beijing e Washington comprovou mais uma vez que, quando cooperam, ambos se beneficiam; quando brigam, ambos se prejudicam. A China e os Estados Unidos devem explorar e encontrar um modo correto de convivência, com base na igualdade, no respeito e no benefício recíproco.

A China está disposta a promover, junto com os Estados Unidos, o desenvolvimento estável das relações bilaterais, ao mesmo tempo em que defende firmemente os próprios interesses de soberania, segurança e desenvolvimento, disse o porta-voz.