China anuncia ajuda emergencial adicional de 100 milhões de yuans à Venezuela

CGTN – Na coletiva de imprensa desta segunda-feira (29), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, anunciou que o governo chinês decidiu conceder à Venezuela uma ajuda emergencial adicional, no valor de 100 milhões de yuans, destinada às operações de resgate após o terremoto e à reconstrução das áreas afetadas.

A nova assistência complementa o apoio financeiro já fornecido anteriormente pela China. Segundo Guo, os suprimentos serão enviados à Venezuela o mais rapidamente possível. O porta-voz acrescentou que a China também disponibilizou imagens de satélite das áreas atingidas pelo terremoto para apoiar as equipes de resgate.

Fonte: CMG