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      China anuncia ajuda emergencial adicional de 100 milhões de yuans à Venezuela

      A nova assistência complementa o apoio financeiro já fornecido anteriormente pela China

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      CGTN – Na coletiva de imprensa desta segunda-feira (29), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, anunciou que o governo chinês decidiu conceder à Venezuela uma ajuda emergencial adicional, no valor de 100 milhões de yuans, destinada às operações de resgate após o terremoto e à reconstrução das áreas afetadas.

      A nova assistência complementa o apoio financeiro já fornecido anteriormente pela China. Segundo Guo, os suprimentos serão enviados à Venezuela o mais rapidamente possível. O porta-voz acrescentou que a China também disponibilizou imagens de satélite das áreas atingidas pelo terremoto para apoiar as equipes de resgate.

      Fonte: CMG

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