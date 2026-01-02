China condena secessionismo e interferência externa sob pretexto da paz no Estreito de Taiwan

CGTN – A China não aceitará qualquer tentativa de impedir suas ações contra o secessionismo ou de interferir em seus assuntos internos sob o pretexto de defender a paz no Estreito de Taiwan, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Zhang Xiaogang, nesta sexta-feira (2).

Zhang fez a declaração em resposta a um questionamento da imprensa sobre comentários do líder de Taiwan, Lai Ching-te, e de vários países, incluindo Estados Unidos, Japão, Austrália e Filipinas, a respeito dos recentes exercícios militares "Missão Justiça 2025", conduzidos pelo Comando do Teatro Leste do Exército de Libertação Popular (ELP).

O porta-voz disse que os exercícios demonstraram plenamente a forte capacidade do ELP em combater atividades secessionistas que buscam a "independência de Taiwan", avançar a reunificação nacional e contrariar interferências externas.

"Os exercícios enviaram uma mensagem clara de que quaisquer atos provocativos que cruzem a linha vermelha na questão de Taiwan enfrentarão contramedidas resolutas, e quaisquer tentativas de obstruir a reunificação nacional não terão sucesso", afirmou ele.

"Ninguém valoriza mais a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan do que nós", assegurou o porta-voz, enfatizando que o verdadeiro status quo na região é que ambos os lados do Estreito pertencem a uma só China e que a maior ameaça à paz e à estabilidade no Estreito vem dos secessionistas e do apoio externo.

Zhang Xiaogang instou países e organizações relevantes a defenderem o princípio de uma só China, a pararem de tolerar e apoiar secessionistas em Taiwan e a pararem de causar problemas na questão de Taiwan.

O porta-voz prometeu que o ELP continuará a intensificar o treinamento militar e a prontidão e estará preparado para enfrentar provocações secessionistas e interferências externas.

Fonte: CMG