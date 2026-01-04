China condena veementemente o uso da força dos EUA contra a Venezuela

CGTN – A China está profundamente chocada e condena veementemente o uso flagrante da força pelos EUA contra um Estado soberano e ações contra seu presidente, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês neste sábado.

Relata-se que os EUA lançaram ataques militares contra a Venezuela, e Donald Trump postou na rede social Truth Social que os EUA realizaram "com sucesso" um ataque em grande escala contra a Venezuela e que seu líder, o presidente Nicolás Maduro, junto com sua esposa, foram capturados e "enviados para fora do país".

Tais atos hegemônicos dos EUA violam gravemente o direito internacional e a soberania da Venezuela, e ameaçam a paz e a segurança na região da América Latina e do Caribe, disse o porta-voz, acrescentando que a China se opõe firmemente a isso.

"Pedimos aos EUA que cumpram o direito internacional e os propósitos e princípios da Carta da ONU, e parem de violar a soberania e a segurança de outros países", disse o porta-voz.

Fonte: Xinhua