China conquista três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno em menos de 30 horas

CGTN – A China conquistou três medalhas de ouro em menos de 30 horas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. A mais recente foi conquistada por Ning Zhongyan, após bater o recorde olímpico e ganhar o ouro na patinação de velocidade 1.500m masculino nessa quinta-feira (19).

Trata-se do primeiro ouro da China conquistado nessa categoria da patinação. Ning Zhongyan se tornou também o primeiro campeão da Ásia nessa prova.

A primeira medalha do trio dourado foi obtida por Su Yiming na prova de snowboard slopestyle masculino, e a segunda por Xu Mengtao, primeira atleta a defender seu título no aerials do esqui estilo livre feminino na história das Olimpíadas de Inverno.

Fonte: CMG