CGTN – Segundas as estatísticas alfandegárias, em 2025, o valor total de exportações e importações da China atingiu 45,47 trilhões de yuans, aumentando 3,8% em relação ao ano anterior. Desse total, o valor das exportações foi de 26,99 trilhões de yuans, enquanto o de importações chegou a 18,48 trilhões de yuans, com crescimento de 6,1% e 0,5%, respectivamente.

Os dados revelam que a China continua sendo o maior país em comércio de mercadorias do mundo e mantém relações comerciais com mais de 240 países e regiões. Além disso, o comércio com mais de 190 países e regiões apresentou crescimento no ano passado.

As importações e exportações com os países que participam da Iniciativa Cinturão e Rota totalizaram 23,6 trilhões de yuans, um aumento de 6,3%, representando 51,9% do valor total do comércio exterior da China.

Além disso, o comércio bilateral com a ASEAN, a América Latina e a África foi de 7,55 trilhões, 3,93 trilhões e 2,49 trilhões de yuans, com crescimento de 8%, 6,5% e 18,4%, respectivamente.

Fonte: CMG