China defende relações militares estáveis com os EUA

CGTN – Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (18), o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China e coronel sênior Jiang Bin comentou temas militares recentes e abordou as perspectivas para as relações militares entre China e Estados Unidos.

Ao responder sobre as expectativas para o desenvolvimento das relações militares sino-estadunidenses, Jiang afirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizaram um encontro bem-sucedido e alcançaram importantes consensos sobre a construção de um relacionamento estratégico estável e construtivo entre os dois países, oferecendo orientação para o desenvolvimento dos laços bilaterais.

Segundo o porta-voz, a manutenção de relações militares estáveis entre China e Estados Unidos atende aos interesses comuns de ambas as partes e também corresponde às expectativas da comunidade internacional. “Estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos para implementar de forma séria os importantes consensos alcançados pelos dois chefes de Estado, respeitar os interesses fundamentais e as principais preocupações de cada lado, fortalecer a comunicação e o diálogo, administrar adequadamente as divergências e ampliar a confiança mútua”, afirmou Jiang Bin. Ele acrescentou que a China espera manter as relações militares com os Estados Unidos em uma trajetória estável e construtiva, contribuindo para o fortalecimento das relações bilaterais e para a paz e a estabilidade no mundo.