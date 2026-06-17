China divulga livro branco sobre governança global

Beijing, 17 jun (Xinhua) – O Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China divulgou nesta quarta-feira um livro branco intitulado "Governança Global Mais Justa e Equitativa: Princípios, Propostas e Ações da China".

O livro branco foi publicado com o objetivo de apresentar os princípios, propostas e ações da China na governança global, promover um consenso mais amplo na comunidade internacional, garantir respostas mais eficazes aos desafios globais e construir um sistema de governança global mais justo e equitativo.

A governança global é um esforço comum que diz respeito ao bem-estar de toda a humanidade, e a construção de um sistema de governança global justo e equitativo é uma visão compartilhada há muito perseguida por pessoas de todo o mundo, disse o livro branco, acrescentando que a China sempre foi uma participante ativa, contribuidora e construtora da governança global.

Na nova era, o presidente Xi Jinping apresentou a visão de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Ao promover um sistema de governança global caracterizado por amplas consultas e contribuições conjuntas para o benefício compartilhado, ele defendeu o verdadeiro multilateralismo para fomentar um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, de acordo com o livro branco.

Em 2025, Xi propôs a Iniciativa de Governança Global (IGG), que tem como objetivo oferecer uma solução chinesa para as duas questões urgentes da época: que tipo de sistema de governança global deve ser estabelecido e como a governança global pode ser reformada e aprimorada.

Logo após seu lançamento, a IGG rapidamente conquistou o apoio de quase 160 países e organizações internacionais, com mais de 60 países aderindo ao Grupo de Amigos para a Governança Global. A comunidade internacional acredita que a IGG envia um sinal claro: defender o multilateralismo, unir forças e buscar um futuro justo, afirmou o livro branco.

A IGG está alinhada com a tendência crescente em direção a uma maior democracia nas relações internacionais e reforça a confiança internacional na prática do multilateralismo. Ela oferece um roteiro claro e viável para melhorar a governança global, trazendo estabilidade valiosa e energia positiva a um mundo turbulento, de acordo com o livro branco.

A China propôs a IGG para acelerar a construção de um sistema de governança global mais justo e equitativo. Defender resolutamente a autoridade e o status da ONU é fundamental para a implementação eficaz dessa iniciativa, segundo o livro branco.

O sucesso também dependerá de que os principais países assumam senso de responsabilidade e de todas as nações se unirem e cooperarem para enfrentar déficits de paz e desenvolvimento. Todos os países devem defender firmemente o sistema internacional, tendo a ONU como seu núcleo, salvaguardar a ordem internacional baseada no direito internacional e defender as normas básicas que regem as relações internacionais fundamentadas nos propósitos e princípios da Carta da ONU, em vez de reinventar a roda, disse o livro branco.

Além do prefácio e da conclusão, o livro branco é dividido em cinco partes: "O mundo de Hoje Enfrenta Desafios Graves e Complexos", "A Iniciativa de Governança Global Responde aos Desafios de Nosso Tempo", "A contribuição da China para Promover a Governança Global", "Orientando a Direção da Mudança para um Futuro Brilhante" e "Avançando Lado a Lado em um Momento Crítico da História."