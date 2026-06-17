TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > China

      China divulga livro branco sobre governança global

      O livro branco foi publicado com o objetivo de apresentar os princípios, propostas e ações da China na governança global

      China divulga livro branco sobre governança global (Foto: Xinhua/Li Xin)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      Beijing, 17 jun (Xinhua) – O Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China divulgou nesta quarta-feira um livro branco intitulado "Governança Global Mais Justa e Equitativa: Princípios, Propostas e Ações da China".

      O livro branco foi publicado com o objetivo de apresentar os princípios, propostas e ações da China na governança global, promover um consenso mais amplo na comunidade internacional, garantir respostas mais eficazes aos desafios globais e construir um sistema de governança global mais justo e equitativo.

      A governança global é um esforço comum que diz respeito ao bem-estar de toda a humanidade, e a construção de um sistema de governança global justo e equitativo é uma visão compartilhada há muito perseguida por pessoas de todo o mundo, disse o livro branco, acrescentando que a China sempre foi uma participante ativa, contribuidora e construtora da governança global.

      Na nova era, o presidente Xi Jinping apresentou a visão de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Ao promover um sistema de governança global caracterizado por amplas consultas e contribuições conjuntas para o benefício compartilhado, ele defendeu o verdadeiro multilateralismo para fomentar um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, de acordo com o livro branco.

      Em 2025, Xi propôs a Iniciativa de Governança Global (IGG), que tem como objetivo oferecer uma solução chinesa para as duas questões urgentes da época: que tipo de sistema de governança global deve ser estabelecido e como a governança global pode ser reformada e aprimorada.

      Logo após seu lançamento, a IGG rapidamente conquistou o apoio de quase 160 países e organizações internacionais, com mais de 60 países aderindo ao Grupo de Amigos para a Governança Global. A comunidade internacional acredita que a IGG envia um sinal claro: defender o multilateralismo, unir forças e buscar um futuro justo, afirmou o livro branco.

      A IGG está alinhada com a tendência crescente em direção a uma maior democracia nas relações internacionais e reforça a confiança internacional na prática do multilateralismo. Ela oferece um roteiro claro e viável para melhorar a governança global, trazendo estabilidade valiosa e energia positiva a um mundo turbulento, de acordo com o livro branco.

      A China propôs a IGG para acelerar a construção de um sistema de governança global mais justo e equitativo. Defender resolutamente a autoridade e o status da ONU é fundamental para a implementação eficaz dessa iniciativa, segundo o livro branco.

      O sucesso também dependerá de que os principais países assumam senso de responsabilidade e de todas as nações se unirem e cooperarem para enfrentar déficits de paz e desenvolvimento. Todos os países devem defender firmemente o sistema internacional, tendo a ONU como seu núcleo, salvaguardar a ordem internacional baseada no direito internacional e defender as normas básicas que regem as relações internacionais fundamentadas nos propósitos e princípios da Carta da ONU, em vez de reinventar a roda, disse o livro branco.

      Além do prefácio e da conclusão, o livro branco é dividido em cinco partes: "O mundo de Hoje Enfrenta Desafios Graves e Complexos", "A Iniciativa de Governança Global Responde aos Desafios de Nosso Tempo", "A contribuição da China para Promover a Governança Global", "Orientando a Direção da Mudança para um Futuro Brilhante" e "Avançando Lado a Lado em um Momento Crítico da História."

      China divulga livro branco sobre governança global
      China divulga livro branco sobre governança global
      China divulga livro branco sobre governança global

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias