China diz que viagens de entrada em 2025 superaram 150 milhões, alta de 17%

CGTN – A China registrou mais de 150 milhões de viagens de entrada em 2025, marcando um aumento anual de mais de 17%, e os gastos dos visitantes de entrada superaram US$ 130 bilhões, disse neste sábado Sun Yeli, ministro da Cultura e Turismo.

As entradas sem visto de estrangeiros superaram 30 milhões, disse Sun em uma coletiva de imprensa à margem da sessão anual do órgão legislativo nacional.

A China fez progressos significativos na facilitação dos pagamentos móveis para turistas internacionais. Em 2025, os visitantes de entrada gastaram cerca de 80 bilhões de yuans (US$ 11,59 bilhões) por meio de plataformas de pagamento móvel, segundo a autoridade.

Sun observou que a expressão "tornar-se chinês" havia se tornado um tópico em alta nas redes sociais, com muitos estrangeiros interessados em experimentar a vida na China.

As atividades populares incluem viajar de trem de alta velocidade, assistir a exibições de drones e experimentar massagens de medicina tradicional chinesa. Vestir trajes Hanfu e provar hotpot também se tornaram experiências "obrigatórias" para muitos visitantes internacionais, acrescentou ele.

Fonte: CMG