China e CELAC promovem Fórum sobre Desenvolvimento da Educação em Beijing

CGTN – O Fórum China-CELAC de Desenvolvimento da Educação foi realizado na última sexta-feira (14) em Beijing, capital chinesa. Mais de 300 participantes estiveram no evento, incluindo ministros da Educação e embaixadores do Brasil, Cuba, Dominica, México, Venezuela e outros países, bem como reitores e acadêmicos de mais de 100 universidades chinesas e latino-americanas e caribenhas.

O vice-ministro da Educação da China, Xiong Sihao, afirmou que a iniciativa teve como objetivo implementar os resultados da 4ª Conferência Ministerial do Fórum China-CELAC e representou a primeira vez que a China estabeleceu uma plataforma de diálogo educacional de alto nível para os Estados-membros da CELAC. Ele enfatizou que a China espera trabalhar com todos os países para promover o desenvolvimento da juventude, a harmonia entre os povos e o desenvolvimento inovador por meio da educação.

Representantes de diversos países expressaram a expectativa de aprofundar e consolidar a cooperação entre a China e a América Latina e Caribe em áreas como formação de talentos, pesquisa conjunta, ensino de idiomas e gestão educacional. Durante o fórum, foram assinados oito acordos de cooperação entre departamentos governamentais e universidades, inaugurando ainda o Instituto Latino-Americano da Academia Global de Desenvolvimento de Professores.

Fonte: CMG